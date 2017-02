De Vries blijft in opleidingsprogramma McLaren Peterselieman 06-02-2017 23:33 print

Nyck de Vries blijft ook dit jaar deel uit maken van het opleidingsprogramma van McLaren, zo heeft het team uit Woking aan GPUpdate laten weten. Hiermee worden de geruchten ontkracht dat de vandaag 22 jaar geworden Nederlander zijn eigen weg in de autosport zou moeten gaan vinden.

De Vries maakt al sinds 2010 deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren en in die periode klom hij gestaag op de raceladder. De Nederlander reed afgelopen seizoen in de GP3 Series waarin hij als zesde in het kampioenschap eindigde en twee races won. Voor dit jaar zijn de plannen met hem nog niet rond, al testte hij na afloop van het seizoen voor Audi in de DTM en bij het GP2-team Rapax.

Afgelopen week doken er plotseling geruchten op dat De Vries weg zou zijn bij McLaren. Hij is in beeld bij het GTE Pro-team AF Corse dat Gianmaria Bruni vervangt en zodoende een plekje vrij heeft. De Vries is een van de vier kandidaten om de Ferrari 488 GTE te mogen besturen en zou met de bolide gaan testen. Desondanks blijft hij voorlopig bij McLaren in dienst.