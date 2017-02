Arsenal kan titel vergeten na nederlaag tegen Chelsea Redactie 04-02-2017 15:36 print

Chelsea heeft zaterdagmiddag opnieuw een goede stap richting de titel gezet. In eigen huis won het overtuigend met 3-1 van Arsenal. Met een achterstand van negen punten op Chelsea, wist Arsenal voorafgaand aan het duel dat het moest winnen om nog enigszins uitzicht te houden op de titel. Een goed resultaat op bezoek bij Chelsea was dus genoodzaakt, maar de ploeg wist dat het lastig zou worden.

Chelsea begon zoals er van tevoren werd verwacht: afwachtend en loerend op de counter. Arsenal nam het meeste balbezit voor zijn rekening, maar slaagde er niet in om de eerste tik uit de delen. Via Alex Iwobi kreeg de ploeg de eerste goede mogelijkheid, maar de buitenspeler haalde zwak uit vanaf de rand van het strafschopgebied.

De thuisploeg kwam vervolgens beter in de wedstrijd en greep na iets minder dan een kwartier spelen de voorsprong. Na een fraaie kopbal op de lat van Diego Costa, won Marcos Alonso het kopduel van Hector Bellerin en opende hij de score.

Na de treffer kwam Chelsea verder van het eigen doel af. De ploeg verdedigde vooruit en maakte het voor Arsenal moeilijk om in de buurt te komen van de aansluitingstreffer. Via Gabriel Paulista had Arsenal op gelijke hoogte moeten komen, maar de kopbal van de verdediger werd van dichtbij gepareerd door Thibaut Courtois.

Tijdens de tweede helft bleef Chelsea de betere partij en het duurde niet lang voordat de beslissing viel. In de 53ste minuut leek Eden Hazard de wedstrijd te beslissen toen hij op schitterende wijze voor de 2-0 tekende. De vleugelspeler zette vanaf de middenlijn een solo in en beloonde zijn avontuur met een treffer.

Arsenal probeerde het nog wel, maar kwam niet verder dan een paar kleine kansen. Cesc Fabregas gooide de wedstrijd definitief op slot, toen hij een opgelegde mogelijkheid kreeg van Petr Cech. De Spanjaard kreeg de bal in de voeten gespeeld van de doelman en rondde vervolgens koelbloedig af.

Vlak voor het laatst fluitsignaal deed Arsenal nog iets terug via invaller Oliver Giroud, maar de treffer kwam te laat om het nog spannend te maken. Zo eindigde het duel in een 3-1 overwinning voor Chelsea en wordt het voor Arsenal een onmogelijke opgave om het gat van twaalf punten te dichten.