Voormalig Hellacopters-gitarist Robert Dahlqvist overleden

De Zweedse gitarist Robert Dahlqvist is gisteren overleden. De muzikant, die vooral bekendheid genoot als gitarist van de band The Hellacopters, overleed op 40-jarige leeftijd. Het treurige nieuws werd geopenbaard via de Facebook-pagina van de band. Over de doodsoorzaak is niets bekend gemaakt.

Dahlqvist zat vanaf 1999 in The Hellacopters en nam met die groep een viertal albums, vier EP's en een handvol singles op. Na het verschijnen van het album Head Off in 2008 liet de groep weten dat ze er mee ophielden en nam afscheid met The Tour Before the Fall. Vanaf 2004 maakte Dahlqvist ook deel uit van Thunder Express en bracht met deze band een tweetal albums uit. Ook zou de muzikant met die band onder de noemer Dundertåget nog een tweetal Zweedstalige albums uitbrengen in 2009 en 2010.

Margaret and I are very sad to learn that our friend Robert Dahlqvist has left this mortal coil. Rest In Power, Strings. #hellacopters pic.twitter.com/LDeFk45Tnm

4 februari 2017