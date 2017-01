Wat betekent de 'M' van McDonalds?

Je loopt door de binnenstad, en je ontkomt er niet aan: de fastfoodketen met de grote gele M. Maar is die M wel een M? De BBC meldt van niet.

Als je die M omdraait, is het een W, wat weer lijkt op een boezem, al dan niet 50+. Dit is niet seksistisch bedoeld maar meer gezien het feit dat het in de jaren 60 heel gewoon was dat de vrouw des huizes voor het eten zorgde. De slogan toen was 'Give mom a night off', of anders gezegd: moeders hoeft niet te koken en heeft geen afwas te doen.

In diezelfde jaren 60 wilde McDonalds het logo veranderen, toen stijladviseur Louis Cheskin erbij werd gehaald zou het logo minder worden veranderd dan McDonalds in gedachten had. Hij overtuigde hen door te zeggen dat de gouden bogen behouden moesten worden, niet alleen omdat het vertrouwde zou blijven, maar ook om klanten te blijven verleiden met de slogan 'Give mom a night off'.

Al sinds de jaren 20 wordt onderzoek gedaan naar de psychologie achter marketing, zo is de vorm van het logo belangrijk: ronde en ovale vormen geven een emotionele boodschap zoals liefde, vriendschap en genegenheid. Driehoeken en vierkanten staan meer voor stabiliteit, kracht en perfectionisme. Ook kleuren zijn hierin belangrijk, blauw en grijs staan voor kil, waar groen en geel juist wat uitnodigender zijn. Zoals wij het logo, de grote M nu zien, was dus ooit anders. Dat betekent vanavond niet koken, give mom a night off!





McDonalds