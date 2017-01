Melo: "Ik zou Robben zo weer een schop geven"

Felipe Melo wordt gehaat in eigen land sinds hij op het wereldkampioenschap voetbal in 2010 een rode kaart kreeg in de kwartfinale tegen Nederland. Toch heeft de Braziliaanse middenvelder daar nog altijd geen spijt van.

"Als ik eerlijk moet zijn: mocht ik terug kunnen in de tijd en opnieuw in zo’n situatie terechtkomen, dan zou ik Robben zo weer een schop geven”, aldus Melo zaterdag in het televisieprogramma Esporte Espectacular op de Braziliaanse zender TV Globo. Voor zijn uitsluiting verlengde hij met zijn kruin ook al een pass van Wesley Sneijder, wat de gelijkmaker betekende.

Melo werd daardoor bijna persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de uitschakeling van Brazilië. Na het WK in Zuid-Afrika werd hij dan ook niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg.

De 33-jarige Melo keerde na elf jaar Europa deze maand weer terug naar Brazilië. Hij mocht vertrekken bij Inter en tekende voor drie seizoenen bij landskampioen Palmeiras.



Melo krijgt zijn rode kaart voor het natrappen op Robben (Pro Shots / Henk Jan Dijks)