The Division-film wordt geschreven en geregisseerd door Stephen Gaghan

Ubisoft Motion Pictures, de film- en televisiestudio van Ubisoft, kondigt aan dat Academy Award-winnaar Stephen Gaghan de film gebaseerd op de game The Division schrijft en regisseert.

Gaghan won een Academy Award voor het schrijven van Traffic en was genomineerd voor Syriana, de film die hij schreef en regisseerde. Zijn nieuwste regisseerwerk Gold verschijnt later deze maand. Hij werkt aan het project van de filmversie van The Division samen met andere Academy Award genomineerden Jessica Chastain en Jake Gyllenhaal.

"We kijken er erg naar uit om Stephens unieke kijk op de game in een film te verwerken die over de hele wereld te zien is", aldus Gerard Guillemot, Chief Executive Officer bij Ubisoft Motion Pictures.

"We kunnen niet wachten om Stephens ongekende passie en talent in de verbazingwekkende wereld van The Division te gebruiken", voegde Matt Phelps, Vice President en Head of Development bij Ubisoft Motion Pictures eraan toe.

"Ik verheug me erop samen te werken met Ubisoft Motion Pictures en het team van Massive Entertainment om The Division naar het witte doek te brengen. Het team beschikt over ongekende creativiteit en is bereid om risico’s te nemen", aldus schrijver en regisseur Stephen Gaghan. "De game is een enorm succes. Dat is voor een groot deel te danken aan het visuele landschap dat ze gecreëerd hebben: hun visie van een apocalyptisch Manhattan. Het is meeslepend, vreemd doch herkenbaar en vol met mogelijkheden. Het is een eer om zo vroeg in het proces al samen te mogen werken met Jessica Chastain en Jake Gyllenhaal. Het verhaal dat Ubisoft gecreëerd heeft, voelt realistischer dan ooit."

Wanneer de film in de bioscoop verschijnt is nog niet bekend.