Van den Brink pakt etappezege, De Rooy is leiding kwijt Peterselieman 10-01-2017 20:42 print

Martin van den Brink heeft de door regen ingekorte achtste etappe van de Dakar rally op zijn naam geschreven. In een getimede proef van 174 kilometer tussen Uyuni en Salta had hij zeventien seconden voorsprong op Federico Villagra. Diens Iveco-teamgenoot Gerard de Rooy verloor door een lekke band kostbare tijd en raakte de leiding in het algemeen klassement kwijt.

Van den Brink kende in de afgelopen dagen veel technische problemen, maar vandaag had de coureur met zijn Renault Sherpa een goede dag en kon hierdoor zijn tweede dagzege deze rally boeken. Het verschil met Villagra was echter klein en ook Eduard Nikolaev met de Kamaz zat nog binnen de minuut.

De Rooy leek zich ook in de strijd om de dagzege te mengen tot een lekke band roet in het eten gooide. Ton van Genugten eindigde op bijna vier minuten als vijfde. Hans Stacey kende met zijn MAN een slechte dag. De oliehandelaar uit Best kreeg te maken met een kapotte versnellingsbak en verloor bijna twee uren.

In het klassement heeft Dmitry Sotnikov de leiding van De Rooy overgenomen. De Kamaz-coureur heeft een voorsprong van een kleine twee minuten op teamgenoot Nikolaev. De Rooy is nu de nummer drie op 2.20 minuten. Pascal de Baar staat op 45 minuten vijfde, terwijl Peter Versluis op 57 minuten de nummer zes is. De andere Nederlanders staan buiten de top tien.