Djokovic klopt Murray in finale Doha

Novak Djokovic heeft het ATP toernooi van Doha op zijn naam geschreven. Hij klopte in de finale Andy Murray met 6-3, 5-7 en 6-4.

De nummers één en twee van de wereld maakten er in de finale een boeiend gevecht van. Djokovic leek lang op zege af te stevenen met winst in de eerste set en een break voorsprong in de tweede. Hij kreeg op Murray's service zelfs drie matchpoints maar wist deze niet te benutten. Murray knokte zich echter terug won de tweede set alsnog.

In de beslissende derde set leek vermoeidheid Djokovic de das om te doen, maar enkele cruciale fouten van Murray kosten hem alsnog de wedstrijd. Door zijn nederlaag komt er voor Murray ook een einde aan een reeks van 28 gewonnen partijen op rij. Hij won eind vorig jaar de toernooien van Peking, Shanghai, Wenen, Parijs en Londen (World Tour Finals).