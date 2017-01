Zlatan: "Ik heb critici hun ballen laten opeten" Redactie 02-01-2017 11:45 print

Zlatan Ibrahimović heeft hard uitgehaald naar de critici die twijfelden of hij wel zou slagen in de Premier League. De Zweed is in bloedvorm bij Manchester United.

Er waren bij zijn komst in de zomer bij Manchester United twijfels of hij met zijn 35 jaar nog van waarde kon zijn in de Premier League. Echter, tijdens de eerste seizoenshelft scoorde hij zeventien keer, waarvan twaalf in competitieverband.

"De kritiek geeft me veel energie, geloof me", vertelde Ibrahimović tegen Engelse media. "Ik kwam naar de Premier League en iedereen dacht dat het niet mogelijk zou zijn, maar, zoals altijd heb ik ze hun ballen laten opeten."

"Het geeft me heel veel energie, ze krijgen betaald om shit over me te praten en ik krijg betaald om met mijn voeten te spelen, dat is de manier waarop ik geniet. Het was een fantastisch jaar."

"Bij Paris Saint-Germain was het geweldig en ik kwam naar United en mijn eerste zes maanden zijn meer dan geweldig geweest. Ik ben heel gelukkig en ik voel me goed. Ik weet niet hoeveel jaar ik nog kan spelen, maar ik geniet van het voetbal."

"Elk jaar belde Manchester United mij en zij voelden dat het niet goed ging. Dus ik wilde hier pas naar toe komen toen iedereen dacht dat ik over mijn top was."