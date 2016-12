Barcelona praat met Iniesta over contractverlenging Redactie 31-12-2016 20:00 print

Andres Iniesta mag zich mogelijk langer speler noemen van FC Barcelona. De Spanjaard is met de club in gesprek over een nieuw contract.

De middenvelder is in bezit van een contract dat in 2018 afloopt, maar Iniesta staat open voor een verlenging. De 32-jarige aanvoerder bevestigde in gesprek te zijn met Barcelona over een nieuwe verbintenis.

"We hebben met elkaar gesproken, maar ik heb nog een contract voor anderhalf jaar", vertelde Iniesta in gesprek met Sport. "Maar het is natuurlijk het best als we alles zo snel mogelijk geregeld hebben."

Iniesta kwam tijdens zijn professionele carrière alleen uit voor Barcelona en is dus niet van plan om afscheid te nemen. "Ik heb nog nooit problemen gehad met de club en de club is altijd duidelijk geweest. Ik ben erg positief over te toekomst."

"Ik heb het al vaker gezegd, maar de club bepaalt. Niet ik. Ik ben niet de president van de club. Ik begrijp dat er geen problemen zijn als ik goed speel, maar het is niets iets dat ik zelf kan beslissen", aldus Iniesta.