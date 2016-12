WK Darts: IJzersterke Barney gunt Norris twee legs

Raymond van Barneveld staat in de derde ronde van het wereldkampioenschap darts van de PDC. In een zeer eenzijdig duel wist Van Barneveld met 4-0 te winnen van Alan Norris.

Van Barneveld mocht aan de partij beginnen en kon ondanks wat problemen de eerste set eenvoudig met 3-0 pakken. Norris had meerdere malen gekregen om schade aan te brengen, maar dat deed hij niet. Barney kon eenvoudig zonder legverlies op 2-0 komen.

Pas bij 3-0 en 1-0 in de vierde set kon Norris twee legs op een rij kon pakken. Van Barneveld kwam met een 121-finish op 2-2 en in tien pijlen trok hij de beslissende leg naar zich toe. De vijfvoudig wereldkampioen stond met een gemiddelde van 103,6 en 43% op de dubbels zeer goed te spelen. Woensdag in de derde ronde wacht tweevoudig wereldkampioen Adrian Lewis. Vorig jaar was dat een duel uit de halve finale, nu een partij uit de derde ronde.



Statistieken Van Barnrveld - Norris. (Bron: PDC)