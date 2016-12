Voetbalclub Wales evenaart record Ajax dat Ajax nooit heeft gehad heywoodu 26-12-2016 22:57 print

In de voetbalwereld is de nodige reuring ontstaan door de prestaties van The New Saints uit Wales. De in de Welsh Premier League spelende club heeft maandag voor de 26e keer op rij een wedstrijd gewonnen, waarbij alle competities mee worden gerekend.

TNS zou zo het record van Ajax uit het begin van de jaren '70 hebben geëvenaard voor clubs uit de hoogste competitie in een land. Vrijdag kunnen de Welshman volgens allerlei media het record zelfs eigenhandig overnemen door de 27e zege op rij te boeken.

Toch lijkt het er sterk op dat Ajax het record dat ze nu kwijt dreigen te raken helemaal nooit gehad heeft. De vermoedelijke recordhouder is namelijk de Hongaarse club Ujpest FC. Die club beleefde gouden jaren aan het einde van en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

De Hongaarse competitie werd op één jaar na tijdens de hele oorlog gespeeld en op 8 april 1945 boekte Ujpest de eerste van een lange reeks zeges. Pas op 9 juni 1946 speelden ze weer eens gelijk, na dertig overwinningen op rij.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Ujpest geen Europees voetbal speelde in die tijd. De Mitropa Cup voor landen in Centraal-Europa lag tussen 1940 en 1955 stil en de Europese competities begonnen pas in 1955. Ujpest speelde daardoor louter in de Hongaarse competitie, maar dat neemt niet weg dat ze, alle competities meegerekend, dertig keer op rij wonnen.

The New Saints zullen dus nog even door moeten gaan om daadwerkelijk het record in handen te krijgen voor clubs uit de hoogste divisie in een land. Overigens zijn er meer gegadigen, zoals Nacional de Montevideo uit de jaren '40, maar het lijkt nagenoeg onmogelijk om van alle wedstrijden de uitslagen te vinden en dus gaan die niet als recordhouders de boeken in.