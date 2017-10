Seedorf wil nog altijd aan de slag als trainer Boris (borisz) 12-10-2017 11:17 print

Clarence Seedorf is nog altijd op zoek naar een nieuwe club om aan de slag te gaan als trainer te worden. De oud-international beseft dat hij bij AC Milan een 'zeer turbulente' start heeft gemaakt.

De trainerscarrière van Seedorf heeft is nog niet echt van de grond gekomen sinds hij zijn diploma heeft ontvangen na een op maat gesneden opleiding bij de KNVB. Na zijn debuut bij AC Milan in 2014 bleef ook zijn verblijf bij het Chinese Shenzhen FC beperkt tot minder dan een half jaar.

"De toekomst? Ik sta er nog steeds open voor om ergens als trainer aan de slag te gaan. Ik hou ervan te werken in de wereld van het voetbal", aldus Seedorf tegen AC Milan TV. De oud-international heeft wel enige ambitie. Aanbiedingen van Oldham Athletic en Sheffield United heeft hij afgewezen.

Seedorf belandde in 2014 bij AC Milan bij een club in beweging. De Milanese club was op weg naar een noodzakelijke transitie, die inmiddels met de entree van Chinese investeerders van de grond komt. "Een cyclus heeft altijd een einde. Het tijdperk van Silvio Berlusconi was vol mooie momenten en prijzen. Die blijven altijd in de geschiedenis van de club. Toen ik Milan-trainer was, was het een zeer turbulente periode. De veranderingen waren noodzakelijk."

Seedorf hoopt dat zijn oude club nu in rustiger vaarwater terecht komt. "Ik heb het idee dat het nieuwe management en de trainer zeer duidelijke plannen hebben. Dat is goed. Ze hebben veel getalenteerde spelers gehaald. Het heeft wel tijd nodig, ook als die niet in ruime mate beschikbaar is', aldus de oud-international. 'Maar het Milan-DNA zal niet verdwijnen. Ik hou van de fans die Milan blijven steunen. Dat is noodzakelijk voor de verbouwing. Milan zal altijd Milan blijven."