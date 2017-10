Fikse straf voor tennisser Fognini

De Italiaanse tennisser Fabio Fognini is flink bestraft voor zijn wangedrag tijdens de US Open. Het overkoepelend bestuur van de vier grandslamtoernooien (US Open, Wimbledon, Australian Open en Roland Garros) heeft Fognini een voorwaardelijke schorsing van twee grandslamtoernooien en een boete van 81.000 euro opgelegd.

Mocht Fognini zich netjes gedragen tot eind 2019, dan wordt de boete verlaagd naar 40.000 euro. Daarnaast vervalt dan ook de voorwaardelijke schorsing.

Tijdens de US Open dit jaar beledigde de Italiaan diverse keren de vrouwelijke umpire in zijn verloren partij tegen landgenoot Stefano Travaglia. De organisatie van de US Open gaf Fognini al eerder een boete van 20.000 euro. Bovendien mocht hij niet meer meedoen in het dubbelspel.