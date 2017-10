Fuchs en Brinkman slaan Bloemendaal naar EHL-winst op Wimbledon Redactie 07-10-2017 08:09 print

Bloemendaal heeft in de eerste ronde van de Euro Hockey League met 4-0 gewonnen van Wimbledon. De Mussen hadden het betere van het spel, maar kwamen slechts twee keer tot scoren. Wimbledon bleef daardoor tot de laatste minuut in de wedstrijd. Zondag komt Bloemendaal opnieuw in actie: om 14.00 tegen SV Arminen uit Oostenrijk.

Al in het eerste kwart kwam Bloemendaal op voorsprong door een goal van Florian Fuchs, die van dichtbij kon intikken. Aangezien dit een veldgoal was, stond het meteen 2-0. In de EHL geldt vanaf dit seizoen de regel dat een veldgoal twee punten oplevert en een strafcornergoal één punt.

Bij Bloemendaal debuteerde oud-international van Australië Jamie Dwyer. De hockeylegende op leeftijd (38) kwam goed mee in het spel van Bloemendaal, dat sterk oogde. Ook Wimbledon had echter, met name in het tweede kwart, flink wat balbezit. De verdediging van de Nederlandse ploeg bleek echter goed te staan.

In het derde kwart kreeg Wimbledon de eerste strafcorner. Die probeerden ze slim te nemen, door hem buiten de stippellijn te stoppen. Op die manier zou een goal twee punten waard zijn in plaats van één. De Engelsen kwamen echter niet tot een gevaarlijke inzet.

In het laatste kwart dat volgde had Bloemendaal verschillende kansen om de voorsprong te vergroten. Er waren verschillende counters op snelheid, maar steeds was keeper James Bailey een sta-in-de-weg. Diezelfde Bailey werd in de laatste paar minuten van het veld gehaald, zodat Wimbledon met een extra veldspeler kwam te staan. De goal viel echter niet aan Engelse kant, maar in de laatste minuut wel aan Nederlandse kant: Thierry Brinkman kon in een leeg goal schieten, en bepaalde de eindstand op 4-0.

Uitslagen EHL vrijdag

Bloemendaal (NED) - Wimbledon (ENG) 4-0

Uhlenhorst Mühlheim (GER) - Cardiff & Met (WAL) 10-0

Racing Club de Bruxelles (BEL) - WKS Grunwald Poznan (POL) 6-2

Club Egara (ESP) - Kelbourne HC (SCO) 9-1