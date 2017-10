Leeuw bijt rugbyspeler

De Britse rugbyspeler Scott Baldwin is afgelopen vrijdag in Zuid-Afrika gebeten door een leeuw. Het beest zat in een kooi en Baldwin dacht dat hij de leeuw wel kon aaien als ware het een schootkat. Als er één ding is waaraan leeuwen absoluut de pest hebben dan is het te worden vergeleken met een huiskat en het roofdier liet dat blijken door de rugbyspeler even flink in zijn hand te bijten.

Oud-rugby-international Andy Goode was bij het incident aanwezig en schoot meteen te hulp filmde het gebeuren. Het rugbyteam de Ospreys uit Wales is in Zuid-Afrika om daar een wedstrijd te spelen tegen de Zuid-Afrikaanse Cheetahs. Voorafgaande aan de wedstrijd bezocht Baldwin samen met enkele andere teamleden een leeuwenopvang in de stad Bloemfontein. Door de beet van de leeuw kan Baldwin niet aan de wedstrijd meedoen.

Steve Tandy, de trainer van de Ospreys, noemt de actie van Baldwin 'enorm stom'. Tandy benadrukt dat hij de leeuw en de oppassers niets kwalijk neemt. Volgens de trainer was vooraf duidelijk gemaakt dat ze niet te dicht bij de kooien moesten komen en dat ze zeker niet hun handen in de kooien moesten stoppen.

De verwondingen van Baldwin bleken uiteindelijk mee te vallen. De rugbyspeler hield slechts enkele hechtingen in zijn hand over aan de liefdesbeet van de leeuw.

Scott Baldwin apologises for missing match after being bitten by lion https://t.co/Vk2Wcd5AAY — Jeffrey Aalvik (@jcrew756) 1 oktober 2017