Uitslag PEC Zwolle - FC Groningen 30-09-2017

PEC Zwolle heeft in eigen huis op het laatste moment gewonnen van FC Groningen. De bezoekers zaten niet best in de wedstrijd, maar kwamen dankzij Ritsu Doan wel snel op voorsprong. Vier minuten later maakte Stefan Nijland echter al gelijk tegen de club waar hij in de jeugd jaren gespeeld heeft.

Na rust kopte Tom van Weert de bal in het Zwolse doel: Diederik Boer ving de bal net achter de doellijn. Ook dit keer duurde de Groningse voorsprong niet lang, want Ryan Thomas trok de stand snel weer gelijk, alvorens Youness Mokhtar diep in blessuretijd de drie punten binnen kon schieten.