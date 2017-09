LB: Jan Smit op zet huis te koop Redactie 30-09-2017 16:18 print

Jan Smit heeft zijn dijkhuis met vrij uitzicht op de Gouwzee te koop gezet. Als de verkoop slaagt en een belangstellende koper de vraagprijs biedt, maakt Jan een ton winst binnen één jaar.

Volgens bekendeburen.nl kocht de Volendamse zanger in juni vorig jaar het huis op de dijk in Volendam voor 472.5000 euro. Hij verhuurde de woning voor 1250 euro per maand. Jan heeft het optrekje nu te koop gezet voor een bedrag van 579.000 euro.

Het huis heeft een woonoppervlakte van 137 vierkante meter, verdeeld over vijf kamers.



Huis van Jan Smit op dijk Volendam te koop (Foto: BuzzE)