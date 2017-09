Europa moet zijn achterstand in de mondiale digitale race inlopen. Om dat te bereiken hebben de EU-regeringsleiders toegezegd de digitale interne markt eind volgend jaar te hebben voltooid, zei premier Jüri Ratas van Estland vrijdag na afloop van een top in de hoofdstad Tallinn.

Het gaat onder meer om het wegnemen van obstakels voor supersnel 5G-internet en digitale diensten als grensoverschrijdend webshoppen.

De toezegging is niet nieuw. Op tien eerdere toppen hebben de leiders beloofd de digitale interne markt in Europa 'af te maken'. "Het is tijd om van belofte naar actie over te gaan", spoorde Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de leiders aan. Dat kan de Europese economie volgens hem elk jaar 415 miljard euro opleveren.

Vooralsnog zijn slechts 6 van de 24 wetsvoorstellen aangenomen en schieten 19 andere initiatieven geen wortel, klaagde Juncker. Hij beschuldigde sommige lidstaten ervan voortgang te blokkeren.



EU-leiders beloven afronding digitale markt (Foto: ANP)