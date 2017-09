Apple verruilt Bing voor Google Redactie 25-09-2017 23:42 print

Apple laat Bing vallen als zoekmachine binnen Siri en Spotlight (de zoekmachine in macOS). De iPhonemaker verruilt de zoekmachine van Microsoft voor die van aartsrivaal Google.

Bij TechCrunch laat Apple weten dat voor een overstap naar Google is besloten vanwege consistentie. Google is namelijk al de standaard zoekmachine in Safari voor iOS en macOS. Voor gebruikers is de keuze fijn omdat alle zoekacties binnen iOS en macOS straks dezelfde resultaten opleveren. Nu krijg je in Safari nog andere zoekresultaten voorgeschoteld dan wanneer je iets opzoekt via Siri.

Google sloot onlangs nog een nieuwe deal met Apple om ook de komende jaren de standaard zoekmachine in Safari te blijven. Google heeft er zo'n 3 miljard euro voor uitgetrokken. Het is niet duidelijk of de nieuwe positie binnen Siri en Spotlight in de deal is inbegrepen.



Apple verruilt Bing voor Google (Foto: BuzzT)