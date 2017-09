De politie Enschede heeft zondag tijdens de demonstraties van de extreemrechtse samenwerkingsorganisatie Fortress Europe, waar ook Pegida Nederland onder valt, en de antifascisten van No-Hogesa en AFA Fryslân die tegendemonstraties aangekondigden, meerdere mensen aangehouden.

Tot nu toe gaat het om dertien anti fascisme demonstranten. Zij werden opgepakt voor wapenbezit, het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs of het dragen van gezichtsbedekking, wat in het veiligheidsrisicogebied niet is toegestaan.

De bijeenkomst van Fortress Europe vindt plaats tussen 14.00 uur en 16.30 uur op het grasveld langs Boulevard 1945. Er staan sprekers uit onder meer Finland, Duitsland, Oostenrijk en Engeland op het programma. Ook treedt een Duitse neonaziband op.

Tegendemonstranten kunnen terecht op de aangewezen plek in het Volkspark. Onder de opgepakte demonstranten zouden de leiders zijn van de antifascisten zijn. Dat kon door gemeente en politie niet worden bevestigd.



Aanhoudingen bij demonstraties Enschede (Foto: ANP)