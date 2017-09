Zesklapper voor Chelsea, gelijkspel Roma-Atlético

Chelsea heeft in de eerste speelronde van de Champions League gelijk flink aan het doelsaldo gewerkt. In Groep C werd er met 6-0 gewonnen van Qarabag. De topper tussen AS Roma en Atlético Madrid eindigde in een 0-0 gelijkspel.

De rentree van Chelsea in het kampioenenbal is niet onopgemerkt voorbij gegaan. De regerend kampioen van Engeland kwam al na vijf minuten op voorsprong tegen Qarabag. Na een korte corner ranselde Pedro de bal vanaf twintig meter afstand in de kruising. Nog voor rust verdubbelde de nieuwste aanwinst Davide Zappacosta met een bal die het midden hield tussen een schot en een voorzet.

Na de pauze begon de blauwe machine qua score nog meer te draaien. César Azpilicueta, Tiemoué Bakayoko en tweemaal Michy Batshuayi zorgden ervoor dat het arme Qarabag met een 6-0 nederlaag naar Azerbeidzjan teruggestuurd werd.

In het andere duel nam Atlético in Rome meteen het heft in handen. Antoine Griezmann en Saúl Ñíguez kregen al snel goede mogelijkheden, maar langzaam maar zeker wist Roma zich onder de druk uit te spelen. Dit resulteerde in kansen van Radja Nainggolan en Edin Dzeko, maar de ploegen gingen rusten met de 0-0 stand.

Atlético kreeg ook in de tweede helft de beste mogelijkheden, maar de ploeg van Diego Simeone had een probleem: Alisson. De doelman van Roma had op alle kansen een antwoord, waardoor ook na negentig minuten de brilstand nog op de borden stond.