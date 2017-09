Stephens bekroont tennissprookje met US Open-titel heywoodu 10-09-2017 00:28 print

Tennisster Sloane Stephens heeft de US Open op haar naam geschreven. Voor de 24-jarige Amerikaanse was het een emotionele titel: na de Olympische Spelen van vorig jaar kon ze zeer lang niet spelen vanwege een blessure, waarmee ze terugviel naar buiten de mondiale top-900.

Pas in juli maakte Stephens op Wimbledon haar comeback, waarna ze in Toronto en Cincinnati de halve finales haalde. Op de US Open ging het nog beter, met zeges op onder meer Dominika Cibulkova en Venus Williams. Stephens speelde in de finale tegen landgenote Madison Keys, de mondiale nummer zestien en eveneens debutante in een Grand Slam-finale.

Al op 2-2 in de eerste set sloeg Stephens toe op de service van Keys, die ze op 3-5 nog eens overnam om daarmee de set te winnen. Voor Keys was dat gelijk het breekpunt: in de tweede set lukte het keer op keer niet om kansen op gamewinst om te zetten. Na slechts een uur was de finale al voorbij: 6-3, 6-0.

Stephens stijgt naar de zeventiende plek op de wereldranglijst en is nog zes plekken verwijderd van haar hoogste notering. Keys zal de twaalfde plek in beslag nemen.