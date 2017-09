Door de hevige regenval in de regio Den Haag is een groot sportfestijn van supermarktketen Albert Heijn en sportkoepel NOC*NSF afgelast. Voor het evenement, dat voor zaterdag en zondag in het Haagse Zuiderpark gepland stond, waren vele duizenden kaarten verkocht. Maar het festivalterrein is onbegaanbaar.

"De veiligheid van de bezoekers kan door ons niet worden gegarandeerd en de beleving van sport en beweging valt hierdoor in het water", aldus de organisatie. "In de vroege ochtend is nog met man en macht geprobeerd het water weg te pompen, maar helaas zonder gewenst resultaat. We hopen op begrip voor deze situatie en iedereen die een kaartje heeft gekocht krijgt zijn geld terug."

Tijdens het AH Sportfestijn zouden sportvedetten als hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As en voetbalsters Leonne Stentler en Anouk Hoogendijk workshops geven.



Sportfestijn Zuiderpark om regen afgelast (Foto: ANP)