Feyenoord vol vertrouwen voor zware periode

Feyenoord staat voor een zwaar schema met 6 officiële duels in slechts 23 dagen tijd, terwijl titelconcurrenten Ajax en PSV geluk hebben en geen Europees voetbal hoeven spelen.

Feyenoord neemt het deze maand op tegen Manchester City en Napoli in de Champions League, wacht tussendoor een bekerduel met ADO Den Haag en speelt nog drie competitieduels, voorafgaand aan de interlandperiode in oktober. Voor vermoeidheid vrezen de Rotterdammers echter niet.

Jens Toornstra zegt er zelfs enorm naar uit te kijken. "Ik ben heel benieuwd hoe zwaar het zal zijn met zo'n vol programma. En dan ook nog eens voor het eerst in de Champions League", blikt hij alvast vooruit. Feyenoord is niet bang om slechte resultaten te halen in competitieverband als gevolg van het Europese programma, benadrukt Eric Botteghin. Volgens de verdediger moet een topclub een zwaar schema aankunnen. "We wonnen vorig jaar van Manchester United en veel spelers vonden dat de zwaarste wedstrijd uit hun loopbaan. Drie dagen later wonnen we gewoon bij PSV."

Jan-Arie van der Heijden voegt toe dat vermoeidheid vaak in het hoofd zit. "Bovendien ken ik geen profvoetballer die liever de hele week traint dan driemaal in een week mooie wedstrijden speelt", aldus de mandekker. Giovanni van Bronckhorst denkt dat de ontwikkeling van de spelers in het miljardenbal 'sneller dan ooit' zal gaan en dat het spelen van veel wedstrijden uiteindelijk een voordeel is.

De trainer legt bovendien uit dat zijn ploeg voldoende rust heeft voor de weekendwedstrijden, omdat de Europese duels op dinsdag of woensdag plaatsvinden. "Dan kijk je nog eerder naar hoe kort de duels in het weekeinde vóór de wedstrijden in de Champions League zitten."