Amy Schumer geeft 500 dollar fooi na etentje Redactie 01-09-2017

Een serveerster in een visrestaurant in Boston heeft een wel erg gulle fooi gekregen van Amy Schumer. De comediene moest een rekening van 80 dollar (67 euro) betalen, en liet daarbij 500 dollar (420 euro) extra achter.

"Ze was heel aardig", vertelt de eigenaar van The Union Oyster House aan People. "Ze vertelde aan de bediening dat ze zelf ook serveerster is geweest en weet hoe zwaar het is."

Amy heeft een gewoonte gemaakt van flinke fooien geven. Vorig jaar gaf ze zelfs 1000 dollar (840 euro) aan het bedienend personeel in een bar in New York, waar ze met vrienden voor 77 dollar (65 euro) had gedronken. In de radioshow van Howard Stern legde ze uit waarom. "Ik krijg er een goed gevoel van. Als ik in die tijd 1000 dollar had gekregen, was mijn hele maand goed geweest."



