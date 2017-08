Sneijder met Nice weer onderuit in Ligue 1 heywoodu 27-08-2017 00:06 print

De overstap van Wesley Sneijder naar OGC Nice gaat nog niet zo lekker. Met zijn Franse club verloor Sneijder zaterdag op bezoek bij Amiens, dat aankoop Moussa Konaté twee keer zag scoren. De 3-0 zege voor Amiens betekende gelijk de eerste drie punten van het seizoen voor de club, terwijl Nice na vier speelronden bij de degradatiestreep staat.

Toulouse won thuis een mooi duel van Stade Rennes. Ndombe Mubele bracht de bezoekers snel op voorsprong, maar Jimmy Durmaz zorgde vanaf elf meter voor de gelijkmaker. Een treffer van Issa Diop bracht Toulouse in de tweede helft op voorsprong, maar Ismaila Sarr bracht de 2-2 op het bord. In de 71e minuut was het nog eens Durmaz - en nog eens via een penalty - die tot scoren kwam en dit keer was het de beslissende 3-2.

Overige uitslagen

Nantes - Lyon 0-0

Bordeaux - Troyes 2-1

Caen - Metz 1-0

Dijon - Montpellier 2-1