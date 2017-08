Primeur voor tennisser Dzumhur, Rojer pakt ATP-titel

Damir Dzumhur staat in de finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. In de halve eindstrijd versloeg hij de Brit Kyle Edmund met 1-6, 7-5 en 6-3. Dzumhur is met het bereiken van de finale de eerste Bosnische tennisser die dat doet.

Dzumhur is de nummer 67 van de wereld en won al zeven challengers in zijn loopbaan. In de finale treft de 25-jarige tennisser de als eerste geplaatste Spanjaard Roberto Bautista die in de andere halve finale Jan-Lennard Struf met 6-2 en 6-4 versloeg.

De Nederlander Jean-Julien Rojer won samen met Horia Tecau de titel in het dubbelspel. In de finale wonnen ze van Julio Peralta en Horacio Zeballos met 6-3 en 6-4.