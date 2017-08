Bijen Zonder Zorgen doneert €941

In mei publiceerde het NRC een artikel over de Drentse imker Doris Liefting, waarvan twee pronkjuwelen van bijenkasten waren gestolen. Stichting Bijen Zonder Zorgen ondersteunt imkers in gevallen van diefstal, sterfte en vandalisme, en nam daarom terstond contact op met Liefting. Deze week vergoedden ze de geleden schade tot op de laatste cent.





De stichting betaalt de kosten voor vier nieuwe koninginnen, twee bijenkasten en de benodigde verf en andere klusmaterialen: € 941,54. Met een brok in de keel vertelt de imker dat hij het 'heel bijzonder' vindt 'dat dit bestaat'. “U maakt mijn hele weekend goed, weet u dat? Bijen en imkers hebben het al zo moeilijk, van bijensterfte tot Monsanto en boeren met monoculturen tot tegenwerkende gemeentes. Dat dit dan bestaat is hartverwarmend.”

De afgelopen jaren was er naast veel bijensterfte ook regelmatig diefstal van en nodeloos vandalisme op bijenkasten, en dan kan imkeren een hele dure hobby worden. Zeker als je zoals Liefting 25 volken hebt. Die vervangingskosten worden kortom volledig door Bijen Zonder Zorgen gedekt. De voorzitter van de stichting en een fotografe van FOK.nl gingen op 12 augustus langs om de actie te voltooien.

Bijen Zonder Zorgen ontstond in 2014 naar aanleiding van een crowdfundingactie op FOK.nl. Er werd geld ingezameld voor een imker wiens bijenkasten met vuurpijlen waren bestookt. In de jaren daarna bleven de donaties komen en werden telkens nieuwe imkers gevonden en benaderd, die door vandalisme of buitensporige bijensterfte schade leden.

Tot op heden vergoedde de stichting op die manier ruim een miljoen bijen (22 volken), tientallen raszuivere bevruchte koninginnen, richting de 20 bijenkasten en zelfs een camerasysteem aan imkers door de hele Benelux. Dit werd gedaan dankzij honderden kleine en grotere donaties, eerst via FOK.nl en daarna via de website van de stichting.

De stichting verkoopt o.a. drachtplantenzaad om geld in te zamelen, maar ook 'gewoon' doneren is mogelijk. Meer informatie is te vinden op facebook.com/bijenzonderzorgen en op www.bijenzonderzorgen.nl/doneren.