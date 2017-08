Keizer: "Dit is een blamage"

Ajax speelt dit seizoen geen Europees voetbal. Door de nederlaag tegen Rosenborg plaatste de ploeg zich niet voor de groepsfase van de Europa League.

Ajax leek zich te herstellen na een 1-0 achterstand, maar in de slotfase van de wedstrijd werd de 1-2 voorsprong verspeeld. De Amsterdammers verzuimden de 1-3 te maken, waarna Rosenborg er met de overwinning vandoor ging.

"Dat we nu na 51 jaar niet actief zijn in Europa, is echt een blamage", vertelde trainer Marcel Keizer na afloop van het duel. "We begonnen goed en ik vond ons na rust ook goed terugkomen na een minder gedeelte vlak voor rust."

Bij een 1-2 voorsprong besloot de trainer Kasper Dolberg naar de kant te halen en Deyovaisio Zeefuik binnen de lijnen te brengen. Hierdoor kwam Joël Veltman op het middenveld te spelen en raakte Ajax de draad kwijt. Volgens Keizer was dit scenario van tevoren goed afgesproken.

"Iedereen wist precies wat de bedoeling was. Ik heb voor het duel alles goed doorgenomen met Veltman. Dat heb ik niet me de hele selectie gedaan nee, want iedereen is bezig met de wedstrijd. Dan praat ik met de aanvoerder. We hebben helemaal niet met drie centrale verdedigers gespeeld. De veldbezetting bleef hetzelfde. Joël met de punt naar achter op het middenveld, naast Lasse Schöne. Hakim Ziyech bleef op tien."

Keizer zag Ajax te gemakkelijk doelpunten incasseren. "Goals zomaar weggeven hoort op dit moment bij dit team. We zijn aan het aanvallen, krijgen genoeg kansen, maken ze niet en dan krijgen we zomaar een bal binnen", zo vertelt de trainer precies wat een ieder al kon zien.