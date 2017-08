"Geen geld om Douglas te kopen"

PSV kan Douglas Santos alleen huren van Hamburger SV. De linksback is te duur voor de club uit Eindhoven, die afhankelijk is van wat HSV wil.

PSV is al weken in de markt voor Douglas Santos, een 23-jarige linksback die bij HSV geen uizicht meer heeft op een basisplaats. Toch willen de Duitsers hem pas laten gaan als een vervanger voor hem is binnenghaald. Douglas zat zaterdag tegen FC Augsburg niet eens bij de wedstrijdselectie.

"We hebben het geld niet om hem te kopen, gezien het bedrag dat HSV vraagt", zei technisch manager Marel Brands na NAC Breda - PSV tegen De Telegraaf. PSV moet bovendien nog vrezen voor het vertrek van Jeroen Zoet en Nicolas Isimat-Mirin. Als dat tweetal vertrekt zouden er van vorig seizoen zes basisspelers weg zijn.

Ondanks een onrustige transferzomer heeft PSV wel zes punten gehaald uit de eerste twee Eredivisie-duels. Hirving Lozano, de aangetrokken Mexicaan, staat daar als enorm lichtpunt tegenover: hij was in twee wedstrijden goed voor twee doelpunten en één assist.