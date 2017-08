Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een aantal huizen aan de Rijpgracht in Amsterdam beschoten. Volgens de politie is daarbij niemand gewond geraakt.

De politie kreeg omstreeks 03.15 uur meerdere meldingen binnen van harde knallen in de wijk Bos en Lommer. Uit onderzoek bleek dat er meerdere keren op de vierde verdieping van een leegstaande woning was geschoten. Ook zaten er kogelgaten in de ramen en kozijnen van een andere woning in het blok. Daar lag een man te slapen. Die kwam met de schrik vrij.

Getuigen hadden na het incident een scooter met hoge snelheid zien wegrijden



Woonblok in Amsterdam beschoten (Foto: ANP)