Marokko gaat voor WK 2026

Marokko heeft zich vrijdag officieel kandidaat gesteld om het wereldkampioenschap voetbal van 2026 te mogen organiseren. Dat wordt het eerste WK met 48 deelnemende landen, die in zestien poules van drie landen spelen. De top-2 van elke poule gaat door naar de knock-outfase.

De kandidatuur van Marokko is de tweede die bij de FIFA binnen is gekomen. Eerder stelden de VS, Canada en Mexico zich al gezamenlijk kandidaat om voor het eerste WK te zorgen dat in drie landen georganiseerd wordt. Ook Chili en Colombia zouden interesse hebben in het WK 2026.

Het WK van 2026 wordt in principe op 13 juni volgend jaar toegewezen door de FIFA. Europese en Aziatische/Oceanische landen hoeven zich daar niet druk om te maken, want door het WK van 2018 (Rusland) en dat van 2022 (Qatar) zijn die landen nagenoeg kansloos.