Na de video die zij postte over suïcidale gedachten, is Sinéad O'Connor opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder laten weten.

Het bericht was niet door de zangeres zelf geschreven. "Hoi iedereen, ik plaats dit op verzoek van Sinéad", staat er. "Ik wil iedereen laten weten dat ze veilig is en niet suïcidaal. Ze is omringd door liefde en wordt goed verzorgd. Ze heeft gevraagd om deze post omdat ze weet dat jullie je zorgen maken."

De anonieme schrijver zal verder niet uitwijken over de toestand van de zangers, zo lijkt het. "Ik zal geen vragen beantwoorden, heb daar alsjeblieft begrip voor. Ik hoop dat dit bezorgde mensen geruststelt", aldus het bericht dat woensdag op de Facebookpagina van de Ierse zangeres stond.

Donderdag plaatste de 50-jarige Sinéad een twaalf minuten durende video waarin ze huilend vertelt over haar leven met een psychische aandoening en haar suïcidale gedachten.



'Sinéad O'Connor opgenomen in ziekenhuis' (Foto: BuzzE)