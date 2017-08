Facebook trekt stekker uit Groups-app

Facebook heeft voor de tweede keer deze week de stekker uit een app getrokken. Het sociale netwerk heeft besloten de stekker uit de Facebook Groups-app te trekken.

Volgens Facebook zijn de functies van de Facebook Groups-app beter op hun plaats in de reguliere Facebook-app. Voorlopig kunnen fanatieke gebruikers van de losse app nog wel uit de voeten met de applicatie, maar is het op 1 september uit met de pret. Vanaf die datum kan niet langer worden ingelogd in de Facebook Groups-app.

Eerder deze week zette Facebook ook al een streep door Lifestage, een app voor scholieren.



