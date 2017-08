Cocu: "De druk zal toenemen"

PSV kent een dramatisch begin van het seizoen. De ploeg verloor donderdagavond met 1-0 van NK Osijek en speelt dit seizoen geen Europees voetbal.

De ploeg uit Eindhoven verloor het eerste duel in eigen huis met 0-1, waardoor er op bezoek in Kroatië gewonnen moest worden om plaatsing voor de play-offs van de Europa League veilig te stellen.

Het liep echter anders en PSV blameerde zich. Op bezoek bij Osijek verloor PSV met 1-0, waardoor het dit seizoen geen Europe League-voetbal speelt. Phillip Cocu baalt en begrijpt dat de druk zal toenemen.

"Dit is een enorme teleurstelling. De klap moet nog komen", vertelde Cocu na afloop van het duel. "De druk zal verder toenemen, dat is logisch. We hebben onze doelstelling niet gehaald. De druk voor PSV - AZ zal groot zijn."

Cocu zag zijn ploeg beter spelen dan tijdens de eerste confrontatie. "Het team heeft vandaag meer dan 100% gegeven en we hebben kansen gehad. Alleen we scoren niet. De eerste wedstrijd hebben we qua spel niet ons niveau gehaald. Vandaag hebben we meer gebracht dan het thuisduel", aldus de trainer.