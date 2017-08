Bodemonderzoeker Fugro blijft kampen met moeizame marktomstandigheden op de offshore olie- en gasmarkt. Daardoor staan bij het bedrijf wederom tientallen banen op de tocht.

Door de lage olieprijzen investeren oliebedrijven minder in offshoreprojecten, waardoor dienstverleners als Fugro in het nauw komen. De omzet van het bedrijf ging in de eerste zes maanden van het jaar met 14,5 procent omlaag naar 774 miljoen euro. Het verlies in de periode bedroeg 96,4 miljoen euro, tegenover een min van 202,1 miljoen euro een jaar eerder.

Fugro-topman Paul van Riel durfde geen voorspelling te doen over wanneer de bodem daadwerkelijk bereikt zal worden. Hij benadrukte daarbij dat het moeilijk voorspelbare vierde kwartaal voor de deur staat, waarbij weersinvloeden van invloed zijn op de resultaten.

Hij zei dat Fugro wederom het mes zal zetten in het personeelsbestand, maar noemde geen exacte aantallen. Bij Fugro werken wereldwijd circa 10.000 mensen. De afgelopen jaren raakten honderden mensen al hun baan kwijt.



Meer banen bij Fugro op de tocht (Foto: ANP)