Finland terug op MotoGP-kalender in 2019

Vanaf 2019 is de MotoGP na bijna vier decennia weer terug op Finse bodem. Voor in ieder geval vijf jaar zal op de KymiRing in Iitti de Finse GP weer verreden worden.

Dat is zojuist bevestigd bij een persconferentie in het Helsinki Music House. Behalve bijna 50 vertegenwoordigers van verschillende mediabedrijven waren ook onder anderen Dorna CEO Carmelo Expeleta, de Finse minister van Europese Zaken, Cultuur & Sport Sampo Terho en de voorzitter van de Finse motorsportbond Tapio Nevala hierbij aanwezig. Hoewel er nu ter voorbereiding op de terugkeer van het motorsportevenement nog wordt gewerkt aan de KymiRing, verwacht men zo'n 100.000 toeschouwers bij de Finse ronde van de GP.

Tussen 1962 en 1982 werd er jaarlijks een WK-wegrace gehouden in eerst Tampere en vervolgens Imatra. Motorsportlegende Giacomo Agostini wist de meeste overwinningen te claimen op Finse grond: tien in de 500cc-klasse en zeven in de 350cc. In 1978 en 1980 stond in de koningsklasse toentertijd, de 500cc, Nederlander Wil Hartog op de hoogste trede van het Finse podium. Landgenoot Boet van Dulmen zegevierde in 1979.