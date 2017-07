Voetbalvrouwen in halve finale tegen Engeland

De Engelse voetbalvrouwen hebben op het EK de halve eindstrijd bereikt. Frankrijk werd in de kwartfinales met 1-0 verslagen. Engeland is nu de tegenstandster van de Nederlandse vrouwen in de halve eindstrijd.

Het eerste uur van de wedstrijd was saai. Het was Jodie Taylor die Engeland op voorsprong bracht met haar vijfde doelpunt dit EK. De Franse vrouwen waren in het vervolg van de wedstrijd een aantal keer gevaarlijk en bij die een van die momenten viel de Engelse keepster Karen Bradsley geblesseerd uit. Haar vervangster bleef echter de nul houden.

Nederland en Engeland spelen donderdag in Enschede om een plek in de finale.