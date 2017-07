Ligue 2 begint met weergaloze vrije trap heywoodu 29-07-2017 15:47 print

In Frankrijk is vrijdag het nieuwe seizoen in de Ligue 2 begonnen. Bij AS Nancy debuteerde daar in de uitwedstrijd met US Orléans ene Patrik Eler, een Sloveen die na een paar jaar Oostenrijk de overstap maakte naar Frankrijk en daar gelijk maar even wilde laten zien wat hij kan.

Het lijkt erop dat Eler een pittige trap in de benen heeft: 19 minuten na zijn debuut voor Nancy mocht hij een vrije trap nemen en dat resulteerde in een kanonskogel van jewelste. Eler zette zijn club met zijn loeiharde poeier op 1-1, maar veel hielp het niet: Orléans won met 3-1.

De goal van Eler (Bron: YouTube)