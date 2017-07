Warhammer 40k Inquisitor wordt steeds mooier PoeHao 20-07-2017 21:04 print

Er is eindelijk weer verse gameplay te zien van ARPG Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr. De alpha 2.0 patch is zojuist uitgerold en vroege vogels hebben een betere balans, mooiere graphics en meer items. Om mee te doen aan de alpha moet je wel een preorder plaatsen. Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr komt dit jaar nog uit op PlayStation 4, Xbox One en pc (Windows).