In Amsterdam is dinsdagavond de advocaat Bart V. aangehouden. De 43-jarige advocaat uit Dongen met een kantoor in Breda wordt verdacht van handel in vuurwapens en drugs. Ook twee mannen uit Sint Willebrord (30 en 70 jaar) zijn aangehouden.

De politie kwam de mannen op het spoor tijdens een langlopend onderzoek. Op zoek naar bewijs doet de recherche dinsdagavond onderzoek in het kantoor van de advocaat, een bedrijfspand in Breda, twee woningen in Sint Willebrord en een garagebox in Roosendaal.

Bart V. werd dinsdag opgepakt door een arrestatieteam. De strafrechtadvocaat is in het verleden al diverse keren geschorst geweest. Begin dit jaar werd hij ook al eens aangehouden vanwege een aangifte in de relationele sfeer. Op zijn adres in Dongen trof de politie destijds strafdossiers aan in open kasten terwijl hij het huis verhuurde aan een gezin. Voor schending van zijn geheimhouding legde de tuchtrechter hem daarom vorige maand nog een schorsing van dertien weken op.



Advocaat vast voor drugs- en wapenhandel (Foto: ANP)