Pijnlijke 'double bagel' in Wimbledonfinale damesdubbel

Tennissters Ekaterina Makarova en Elena Vesnina hebben ongenadig hard uitgehaald in de finale van het damesdubbelspel op Wimbledon. De Russinnen lieten werkelijk geen spaan heel van Chan Hao-ching uit Taiwan en haar Roemeense partner Monica Niculescu.

Chan en Niculescu kregen geregeld kansen om in elk geval hun eigen game te pakken, terwijl ze in set twee zelfs twee breakpoints kregen. Dat mocht allemaal niet baten en binnen het uur was de pijnlijke exercitie voorbij: 6-0, 6-0, een zelden vertoonde 'double bagel' in een Grand-Slam finale. De laatste keer was in 1988, toen Steffi Graf op Roland Garros met 6-0, 6-0 gehakt maakte van Natalia Zvereva in de finale van het damesenkelspel.

Voor Makarova en Vesnina is het de derde Grand Slam-titel. De Russinnen zegevierden in 2013 al op Roland Garros en schreven een jaar later de Australian Open op hun naam.