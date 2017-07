Bird wint eerste Formule E-race New york heywoodu 15-07-2017 23:01 print

Sam Bird heeft de eerste race in het Formule E-weekeinde in New York gewonnen. De Brit van DS Virgin pakte zo zijn eerste zege van het seizoen en de vierde uit zijn carrière. Kampioenschapsleider Sebastien Buemi was wegens andere verplichtingen afwezig.

Daniel Abt pakte vanaf plek twee de leiding bij de start, alvorens het veld de bijzonder krappe eerste bocht en bijna nog krappere chicane in dook. Polesitter Alex Lynn volgde op plek twee, met teamgenoot Bird, Jean-Eric Vergne en Nick Heidfeld achter hem aan.

Watch the start of the first ever #NYCePrix pic.twitter.com/T0SSyGrjV9 — FIA Formula E (@FIAformulaE) July 15, 2017

Na dik tien ronden nam Bird de tweede plek over van zijn tijdelijke teamgenoot, waarna Bird de aanval op Abt opende - inclusief een ferme tik, zonder noemenswaardige schade. Met de autowissel bijna in zicht kreeg de Brit het voor elkaar om Abt in te halen en de leiding over te nemen, terwijl Heidfeld plek drie veroverde op Lynn, die ook Vergne voorbij zag komen.

Na 22 ronden was het tijd voor de autowissel, maar Bird, Vergne, Stephane Sarrazin en Lynn moesten een ronde eerder naar binnen dan Abt, die op plek drie de baan weer op kwam, achter Bird en Vergne. Sarrazin had plek vier in handen, voor Lynn, Felix Rosenqvist en Lucas de Grassi. De tweede auto van Lynn was bepaald niet best, want na ongeveer een ronde begaf de DS Virgin-wagen het.

Tien ronden voor het einde stond Rosenqvist op plek vijf onder druk van Di Grassi, waarna de Zweed zijn hoofd niet koel kon houden, spinde en de muur raakte. Hij moest naar binnen, waardoor Di Grassi en Heidfeld opschoven. Voor Mahindra was het drama, want kort na de problemen van Rosenqvist stond teamgenoot Heidfeld stil, waardoor de safety car de baan op kwam.

Met twee ronden te rijden werd het veld weer losgelaten voor een soort sprintrace. Daarin kwam Abt vanaf plek drie stil te staan, waarbij hij teamgenoot Di Grassi - vechtend voor de titel - bijna van de baan reed. Bird reed onbedreigd naar de overwinning, voor Vergne en Sarrazin, terwijl Di Grassi en Loïc Duval op vier en vijf eindigden. Robin Frijns reed een onzichtbare race, maar door onder meer het terugvallen van Abt en Tom Dillmann eindigde de Nederlander op een respectabele negende plek.