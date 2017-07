Mass Effect: Andromeda 10 uur gratis PoeHao 14-07-2017 17:07 print

Er was veel gedoe over Mass Effect: Andromeda, omdat sommige animaties zwak waren en er aardig wat opgeklopte content in zit. We zijn nu een aantal patches verder en iedereen mag testen hoe goed de game is geworden. Electronic Arts geeft gamers de mogelijkheid om Mass Effect: Andromeda tien uur lang gratis uit te proberen.

Als de game is bevallen, dan kan deze met 50% korting worden aangeschaft voor €29,99. Natuurlijk neem je al je progressie gewoon mee. Lees onze review hier.