Djokovic in 'straight sets' naar kwartfinales Wimbledon heywoodu 11-07-2017

Novak Djokovic heeft zich zonder grote problemen geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. De drievoudig kampioen stuurde Adrian Mannarino terug naar Frankrijk.

Djokovic en Mannarino moesten hun achtste finales een dag na de overige achtste finales spelen, omdat het maandag te laat werd. De Franse nummer 51 van de wereld kwam er in set één niet aan te pas, maar in het tweede bedrijf wist hij het de Serviër in de tiebreak even lastig te maken.

Toch won Djokovic de tiebreak en in set drie was één break voldoende, waarna hij het op zijn derde matchpoint afmaakte: 6-2, 7-6 (5), 6-4. De Serviër treedt in de kwartfinales aan tegen de Tsjech Tomas Berdych.