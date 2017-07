Lukaku over megatransfer: "Het is een perfecte kans" Redactie 09-07-2017 10:49 print

Romelu Lukaku is hard op weg om voor een dikke tachtig miljoen euro speler van Manchester United te worden. De spits kijkt enorm uit naar zijn overstap van Everton naar Old Trafford.

"Het is de grootste club ter wereld", vertelde Lukaku tegen ESPN. "Het is een club die honger heeft om de competitie weer te winnen. Om weer domimant in de wereld te worden en dat soort of kansen heb ik als kind altijd gewild."

"Toen ze belden, hoefde ik niet twee keer na te denken. Dus ik ben erg blij om hopelijk deel uit te maken van hun geschiedenis. Wie zou nee tegen tegen de grootste club ter wereld? Het beste stadion in Engeland, de beste fans."

"Het is een perfecte kans. Ik heb altijd gezegd dat ik wil spelen voor een team dat speelt voor elke prijs die er beschikbaar is. Ik denk dat Manchester United de dominate macht wil zijn en als je naar de geschiedenis kijkt, zegt het genoeg."

"Om een onderdeel te worden van een club zoals hen is iets wat ik echt wilde en ik ben dankbaar voor de kansen die ze me gaven, maar nu is het tijd om hard te werken. Harder werken dan ik ooit gedaan heb en ik ben bereid om dat te doen."