De Rotterdamse Pleinbioscoop en het project 48 Hours, dat makers uitdaagt binnen twee dagen een film te maken, hebben de handen ineengeslagen voor een bijzonder project. Zij werken op dit moment aan de film Sudden Deaf. Al tijdens de opnames wordt rekening gehouden met het feit dat het geluid wordt vervangen door bastonen, zodat kijkers met een auditieve handicap de film kunnen 'horen'.

Dat hebben de makers zaterdag bekendgemaakt. Regisseur Marc Eikelenboom heeft bij het maken van de film de hulp ingeschakeld van een aantal dove filmliefhebbers. Ook spelen dove mensen een bijrol in de film. Tijdens alle draaidagen was er een doventolk aanwezig. En de welbekende kreet 'actie!', die een regisseur roept als de opnames beginnen, is op de set vervangen door een speciale handbeweging.

De wereldpremière van Sudden Deaf is op 25 augustus tijdens de Pleinbioscoop in Rotterdam. Die avond staat er ook alleen maar personeel met een gehoorbeperking op het terrein en moeten bijvoorbeeld biertjes worden besteld in gebarentaal.



Rotterdamse film voor mensen met hoorhandicap (Foto: BuzzE)