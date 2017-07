FOK! Wat een weer: hoge zonkracht verwacht

Is in juli de morgen rood,

's avonds verkeert het weer in nood.

Welkom op de laatste dag van de week! Vandaag wordt het flink zonnig, met zonkracht 8, dus smeer je goed in en blijf liefst uit de zon om niet te verbranden! In de middag neemt vanuit het zuiden de kans op (hoge) bewolking toe. Ook blijft het overal droog, het uiterste zuidoosten van het land maakt in de late avond kans op wat hemelwater.

De maximumtemperaturen liggen tussen de 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuidoosten van het land. De wind is zwak en veranderlijk.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:29 Zon onder: 22:00 Zonkracht: 8/4





Wikiweetjes van vandaag 1595 Het Mysterium Cosmographicum van Johannes Kepler wordt gepubliceerd. 1945 De Nederlandse minister van financiën, Piet Lieftinck , stelt de geldzuivering in: vóór 14 juli moeten alle bankbiljetten van 100 gulden worden ingeleverd. 1982 Een Boeing 727 , Pan Am vlucht 759, stort neer in Kenner (Louisiana) . Alle 145 inzittenden en acht mensen op de grond komen om het leven. 1985 - De in Zuid-Afrika gevangengenomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept wat de aanleiding is voor een diplomatieke rel. 1990 Er breekt brand uit aan boord van de Noorse super tanker Mega Borg, die vastliep in de Golf van Mexico . Het schip verliest een deel van zijn vracht die bestaat uit 244 miljoen liter olie .



Charged zag deze regenboog in zijn achtertuin. (Foto: Charged)

