Hartritmestoornissen Ajacied Nouri tijdens oefenduel

Ajacied Abdelhak Nouri is vanmiddag in Oostenrijk tijdens een oefenduel van zijn club tegen Werder Bremen in elkaar gezakt. De wedstrijd is direct gestaakt om reanimatie van de 20-jarige middenvelder mogelijk te maken. De situatie lijkt ernstig.

Update 18.04 uur



Nouri wordt nog altijd behandeld. Inmiddels is ook een traumahelikopter ter plaatse. Werder Bremen meldt dat de wedstrijd niet meer wordt verder gespeeld.

Update 18.15 uur

Er was sprake van hartritmestoornissen. Nouri is inmiddels stabiel, heeft een hartslag en wordt in slaap gehouden. Nouri wordt nu per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen.